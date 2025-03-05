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5 березня 2025, 9:32

«Угода про копалини» з Україною: Трамп заявив, що хоче змінити на «більшу та кращу»

Американська сторона має намір змінити положення так званої «угоди про копалини», яку мали підписати 28 лютого, оскільки президент США Дональд Трамп тепер прагне «кращої» угоди. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на CBS News.

Американська сторона має намір змінити положення так званої «угоди про копалини», яку мали підписати 28 лютого, оскільки президент США Дональд Трамп тепер прагне «кращої» угоди.
Фото: Getty images

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Деталі

За даними джерел, українські посадовці повідомили своїм американським колегам, що готові підписати угоду про видобуток корисних копалин через кілька днів після того, як початковий план підписання угоди в Білому домі зірвався під час гострої перепалки в Овальному кабінеті.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який був одним з учасників переговорів із Зеленським щодо угоди, в ефірі CBS News у неділю відповідь на питання, чи економічна угода все ще залишається на столі переговорів, сказав «у цей час ні».

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Численні джерела повідомили, що угода нібито ще не є остаточною, і її параметри можуть змінитися. За словами одного зі співрозмовників, знайомого з ходом перемовин, президент США зараз прагне «більшої, кращої угоди».

Представники адміністрації президента США повідомили CBS, що у вівторок у другій половині дня Трамп чи його головні радники не планували підписувати угоду, про що повідомляло агентство Reuters.

У вівторок Володимир Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому «прикро» через зустріч в Овальному кабінеті.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+45
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 9:51
#
«в Білому домі зірвався під час гострої перепалки в Овальному кабінеті.»

тут доречніше буде виправити на «під час клоунської поведінки капітана квн»…
+
+15
LSD75
LSD75
5 березня 2025, 10:28
#
Теперь Трамп будет делать всё что ему угодно
+
0
Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 10:29
#
А вовка молодець…
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
5 березня 2025, 10:45
#
Як я й писав раніше, Трамп свого добʼється. Але тепер вже добʼється ще більшого. І час грає на нього.
+
+45
LSD75
LSD75
5 березня 2025, 11:09
#
Зе-ленин в очередной раз показал что дипломат он никудышний, пора снимать его в связи с несоответствием занимаемой должности
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