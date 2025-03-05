Митна політика Трампа обвалила акції США — вони втратили $3,6 трильйони

Акції США після перемоги Дональда Трампа на виборах президента значно зросли, але запровадження тарифів на товари з Канади, Мексики та Китаю призвело до найбільшого розпродажу акцій. Індекс S&P 500 втратив усі поствиборчі здобутки, опустившись на 6,4% від рекордного рівня. Про це пише Bloomberg.

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Падіння фондового ринку

За місяць після виборів в США S&P 500 зріс на 5%, додавши $2,8 трлн капіталізації, а 19 лютого оновив історичний максимум, піднявшись на 6,3%. Однак після запровадження мит фондові ринки різко обвалилися.

Станом на вівторок, 4 березня, S&P 500 знизився на 1,7%. Загалом Індекс втратив 6,4% від рекорду і повернувся до рівня дня виборів чотири місяці тому.

Акції компанії Nvidia обвалилися на 25% порівняно зі своїм рекордним показником від 6 січня. У понеділок, 3 березня, її акції впали на 8,7%, що призвело до втрати понад $800 млрд ринкової капіталізації.

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Найбільше обвалилися акції Tesla — на 45% порівняно з піковим значенням наприкінці 2024 року. Раніше їхня вартість зросла майже вдвічі після виборів президента, коли інвестори робили ставки на вигоду від співпраці Ілона Маска з Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, остання хвиля розпродажів акцій може не призвести до ще більшого обвалу. Цього року індекс S&P 500 був дуже нестійкий, в якийсь момент він впав більш ніж на 4% з грудневого піку, але потім відновився і досяг лютневого рекорду.

При цьому варто враховувати, що хаотичність політики Трампа може означати, що тарифи можуть бути знижені або скасовані в будь-який момент, що може пожвавити фондові ринки.