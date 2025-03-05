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5 березня 2025, 8:37

З 4 березня українці почали отримувати проіндексовані пенсії

З 4 березня пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

З 4 березня пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати.
Фото: depositphotos

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Для кого проіндексують пенсії

Пенсії буде проіндексовано для:

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 672 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • 79,6 тисяч пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
  • 23,4 тисяч пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Читайте також: Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Як зміниться розмір пенсії

В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
KValera
KValera
5 березня 2025, 9:21
#
Лучше бы не игрались с нацкешбеком, а пенсии увеличили.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 березня 2025, 9:27
#
В Украине кроме пенсионеров и инвалидов всех мастей есть ещё и граждане трудоспособного возраста…
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