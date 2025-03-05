З 4 березня пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
5 березня 2025, 8:37
З 4 березня українці почали отримувати проіндексовані пенсії
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Для кого проіндексують пенсії
Пенсії буде проіндексовано для:
- 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
- 672 тисяч пенсіонерів силових відомств
- 98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
- 79,6 тисяч пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
- 23,4 тисяч пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.
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Як зміниться розмір пенсії
В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.
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Джерело: Мінфін
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