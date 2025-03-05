З 4 березня українці почали отримувати проіндексовані пенсії

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Пенсії буде проіндексовано для:

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В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

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