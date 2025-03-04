Офіційний курс: Нацбанк знизив гривню на 15 копійок

Національний банк України встановив на 4 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5911 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 4 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,54 грн (на 3 березня курс було встановлено на рівні 43,11 грн). Європейська валюта подорожчала на 43 копійки.

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