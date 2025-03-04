Падіння українських акцій та облігацій триває на тлі новин зі США

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, у вівторок продовжують втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Акції Milkiland втратили ще 11,65%, KSG Agro — 7,26%, «Агротон» і «ІМК» — 2,14% та 5,58% відповідно. Виробник цукру «Астарта» також опустився на 3,23%. Найбільше просіли папери Coal Energy — на 13,17%.

Акції олійного гіганта «Кернел», які не входять до індексу через низький free-float, впали на 9,09%. Водночас загальний індекс WIG у вівторок зменшився на 2,4% на тлі торгівельних суперечок США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Падіння зафіксоване й на Лондонській біржі. Акції агрохолдингу МХП здешевшали на 1,64%, тоді як гірничо-рудна Ferrexpo втратила 7,93%.

На ринку єврооблігацій спостерігається аналогічна тенденція: українські папери втратили 0,6−2,6%. Євробонди з погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, у 2036 році - по 52,9%. ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% і торгуються на рівні 77,2% від умовної вартості.