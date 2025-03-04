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4 березня 2025, 16:12

Світовий держборг у 2025 році може сягнути нового рекорду: прогноз S&P Global

За прогнозами аналітиків S&P Global Ratings, у 2025 році глобальний обсяг державних запозичень може досягти рекордного рівня — 12,3 трильйона доларів США. Це пов'язано зі зростанням видатків найбільших економік світу, зокрема, на оборонну сферу. Про це пише Інтерфакс-Україна.

За прогнозами аналітиків S&P Global Ratings, у 2025 році глобальний обсяг державних запозичень може досягти рекордного рівня — 12,3 трильйона доларів США.
Фото Pixabay

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Зростання обсягів випуску держоблігацій та сукупного боргу

Очікується, що обсяг випуску державних цінних паперів 138 країнами світу збільшиться на 3% порівняно з 2024 роком. Сукупний обсяг державних облігацій в обігу, який суттєво зріс, зокрема, через пандемію COVID-19, також досягне рекордного значення — 76,9 трильйона доларів.

Бюджетна політика як інструмент подолання криз

«Великі економіки дедалі більше покладаються на бюджетну політику для подолання тривалих криз, що призводить до зростання обсягів державного боргу», — зазначає Роберто Сайфон-Аревало, керівник напряму суверенних рейтингів S&P Global.

Зростання вартості обслуговування боргу — новий виклик

Ситуацію ускладнює зростання витрат на обслуговування державного боргу. Це пов'язано з тим, що прибутковість державних цінних паперів суттєво зросла після того, як провідні центральні банки світу завершили програми викупу активів.

«Запозичення коштів для фінансування зростаючих витрат були прийнятним рішенням, коли відсоткові ставки були на допандемійному рівні, проте зараз це становить значно більшу проблему», — додає Сайфон-Аревало.

США: рекордні запозичення на тлі значних дефіцитів

За прогнозами S&P Global, у США обсяг випуску довгострокових державних облігацій зросте до 4,9 трильйона доларів. Причинами цього є «значні бюджетні дефіцити, зростання витрат на обслуговування боргу та суттєві потреби в рефінансуванні».

Аналітики очікують, що дефіцит бюджету США у 2026 році перевищить 6% ВВП. Проте, статус долара як світової резервної валюти надає Вашингтону «значну гнучкість» у сфері державних фінансів.

Китай: збільшення запозичень для стимулювання економіки

У Китаї, який активно використовує державні витрати для стимулювання економічного зростання, очікується збільшення обсягу довгострокових запозичень на 370 мільярдів доларів — до 2,1 трильйона доларів.

Глобальний борг як частка ВВП: зростання, але нижче за пік 2020 року

Загалом, згідно з прогнозом S&P Global, світовий обсяг державних запозичень досягне 70,2% світового ВВП. Цей показник зростає з 2022 року, але залишається нижчим за пікове значення 2020 року, коли він становив 73,8% ВВП.

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Джерело: Мінфін
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