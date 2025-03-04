«За п’ять років в Україні суттєво зросла кількість жінок-підприємиць — дослідження»

Протягом 2020−2024 років включно кількість фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні демонструвала зростання, попри складні економічні та зовнішні обставини, зокрема повномасштабне вторгнення росії у 2022 році. Станом на 31 грудня 2024 року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%). Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

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Як змінилася кількість ФОПів

Для порівняння, у 2020 році загальна кількість ФОПів становила 1,9 млн, з яких на жінок припадало 0,9 млн (46,1%). Таким чином, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць — на 200 тис. або 22,5%.

Регіональні особливості: лідери та контрасти

Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок в підприємництві є великі економічні центри:

м. Київ — 131,5 тис.

Дніпропетровська область — 83,5 тис.

Львівська область — 73,1 тис.

Харківська область — 71,3 тис.

Одеська область — 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область — 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%). Навіть якщо в містах з високою абсолютною кількістю (наприклад, м. Київ — 46%) жіночий сегмент не домінує, дані свідчать про успішну інтеграцію жінок у бізнес-середовище на регіональному рівні.

Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес — за даними YC.Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.

Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175,1 тис. із 287 тис. нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149,5 тис. із 296,4 тис.)