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4 березня 2025, 12:37

Банк Citigroup знову мало не переказав близько $6 млрд на рахунок клієнта

Банк Citigroup знову мало не переказав близько $6 млрд на рахунок клієнта, випадково скопіювавши та вставивши номер рахунку у поле для введення суми у доларах, повідомляє Bloomberg.

Банк Citigroup знову мало не переказав близько $6 млрд на рахунок клієнта, випадково скопіювавши та вставивши номер рахунку у поле для введення суми у доларах, повідомляє Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіДжерела агентства, знайомі із ситуацією, кажуть, що суму переказу було випадково збільшено підрозділом з управління станом більш ніж у тисячу разів.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Джерела агентства, знайомі із ситуацією, кажуть, що суму переказу було випадково збільшено підрозділом з управління станом більш ніж у тисячу разів. Помилка була виявлена наступного дня.

Ситуація сталася у квітні 2024 року, тоді ж інший відділ банку випадково перерахував $81 трлн замість $280 іншому клієнту. Ця помилка була виявлена через 90 хвилин після розміщення перекладу.

Читайте також: Citi у квітні 2024 року помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трлн.

Кошти з банку не пішли, а Федеральна резервна система та Управління контролера валютного контролю повідомили про це як про «незначний промах», зазначено у звіті.

«Незважаючи на те, що платіж такого розміру насправді не міг бути здійснений, наші засоби контролю оперативно виявили помилку введення даних між двома бухгалтерськими рахунками Citi, і ми скасували цей запис», — зазначив представник Citigroup: «Наші превентивні заходи контролю також зупинили б виведення коштів з банку».

За даними FT, минулого року в Citi сталося загалом десять інцидентів, пов'язаних із витоком коштів на суму від $1 млрд і більше, що менше, ніж 13 випадків на рік раніше.

Серія помилок Citi вказує на те, що банк намагається виправити свої операційні проблеми майже через п'ять років після того, як він помилково направив $900 млн кредиторам, які беруть участь у спірній битві за борги косметичної групи Revlon.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 12:57
#
Просто зазначте, як передати свої банківські реквізити банку Citygroup, головне вчасно добігти до банкомата чи вивести все в крипту :D
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