Банк Citigroup знову мало не переказав близько $6 млрд на рахунок клієнта, випадково скопіювавши та вставивши номер рахунку у поле для введення суми у доларах , повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Джерела агентства, знайомі із ситуацією, кажуть, що суму переказу було випадково збільшено підрозділом з управління станом більш ніж у тисячу разів. Помилка була виявлена наступного дня.

Ситуація сталася у квітні 2024 року, тоді ж інший відділ банку випадково перерахував $81 трлн замість $280 іншому клієнту. Ця помилка була виявлена через 90 хвилин після розміщення перекладу.

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Кошти з банку не пішли, а Федеральна резервна система та Управління контролера валютного контролю повідомили про це як про «незначний промах», зазначено у звіті.

«Незважаючи на те, що платіж такого розміру насправді не міг бути здійснений, наші засоби контролю оперативно виявили помилку введення даних між двома бухгалтерськими рахунками Citi, і ми скасували цей запис», — зазначив представник Citigroup: «Наші превентивні заходи контролю також зупинили б виведення коштів з банку».

За даними FT, минулого року в Citi сталося загалом десять інцидентів, пов'язаних із витоком коштів на суму від $1 млрд і більше, що менше, ніж 13 випадків на рік раніше.

Серія помилок Citi вказує на те, що банк намагається виправити свої операційні проблеми майже через п'ять років після того, як він помилково направив $900 млн кредиторам, які беруть участь у спірній битві за борги косметичної групи Revlon.