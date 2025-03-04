Найнижчий показник від початку великої війни: експорт ІТ-послуг у січні склав $489 мільйонів

У січні 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 20,7% і становив $489 мільйонів. Українській економіці це принесло на $128 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Такі дані наводить НБУ , пише Львівський ІТ Кластер.

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Падіння показників

Крім того, ці показники на 3,7% або ж на $19 мільйони менші порівняно з січнем 2024 року.

«Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйон, а у 2023 році — 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

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Експортна виручка

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року року склала $1,21 мільярдів, що на $423 мільйони або ж 25,8% менше порівняно з груднем 2024 року.

Частка комп’ютерних послуг в структурі всього експорту послуг в січні 2025 року становила 40.3%. Це на 3,5% більше ніж у січні минулого року. Тоді вона складала 36,8%. Водночас це на 2,6% більше у порівнянні з груднем 2024 року.