У січні 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 20,7% і становив $489 мільйонів. Українській економіці це принесло на $128 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Такі дані наводить НБУ, пише Львівський ІТ Кластер.
Найнижчий показник від початку великої війни: експорт ІТ-послуг у січні склав $489 мільйонів
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Падіння показників
Крім того, ці показники на 3,7% або ж на $19 мільйони менші порівняно з січнем 2024 року.
«Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйон, а у 2023 році — 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
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Експортна виручка
Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року року склала $1,21 мільярдів, що на $423 мільйони або ж 25,8% менше порівняно з груднем 2024 року.
Частка комп’ютерних послуг в структурі всього експорту послуг в січні 2025 року становила 40.3%. Це на 3,5% більше ніж у січні минулого року. Тоді вона складала 36,8%. Водночас це на 2,6% більше у порівнянні з груднем 2024 року.
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Коментарі - 6
А в тому, що сьогодні одне, а завтра інше: спекуляції на бронюванні з постійними змінами правил гри, конституція на паузі, органи влади, що стоять над законом.
Це все ризики для бізнесу. А нащо бізнесу, який не прибитий кілком до землі, ті ризики?