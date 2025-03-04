Найнижчий показник від початку великої війни: експорт ІТ-послуг у січні склав $489 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 березня 2025, 9:13

Найнижчий показник від початку великої війни: експорт ІТ-послуг у січні склав $489 мільйонів

У січні 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 20,7% і становив $489 мільйонів. Українській економіці це принесло на $128 мільйони менше у порівнянні з груднем минулого року. Такі дані наводить НБУ, пише Львівський ІТ Кластер.

У січні 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 20,7% і становив $489 мільйонів.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння показників

Крім того, ці показники на 3,7% або ж на $19 мільйони менші порівняно з січнем 2024 року.

«Цей січень показав себе найгірше від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйон, а у 2023 році — 528. Загальна динаміка у 2024 році залишалася слабшою ніж у 2023. І, за нашими прогнозами, цьогоріч ситуація не стане кращою. Адже виклики повномасштабного вторгнення продовжують негативно впливати на техіндустрію. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише поглиблюватися. Водночас ІТ-сектор й надалі залишається одним з найбільших експортерів послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Читайте також: За підсумками 2024 року експортна виручка ІТ-послуг зменшилася на 4,1%

Експортна виручка

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року року склала $1,21 мільярдів, що на $423 мільйони або ж 25,8% менше порівняно з груднем 2024 року.

Частка комп’ютерних послуг в структурі всього експорту послуг в січні 2025 року становила 40.3%. Це на 3,5% більше ніж у січні минулого року. Тоді вона складала 36,8%. Водночас це на 2,6% більше у порівнянні з груднем 2024 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 березня 2025, 9:50
#
Бо всі хто міг, вивезли свій штат за кордон або взагалі звільнили та замінили на Індію, Аргентину, Колумбію, тощо.
+
+15
financialGenius
financialGenius
4 березня 2025, 10:03
#
А вы дальше налоги повышайте такому бизнесу который может без каких либо трудностей зарегестрироваться вне Украины и предоставлять услуги … нужно было хоть немного думать о том кому и как повышать налоги и хоть бы немного посмотреть на страны конкуренты и как они стимулируют эту отрасль у них регистрироваться, жить и тратить средства там , тем самым предоставляя другие рабочие места .
+
+60
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 березня 2025, 10:19
#
Та навіть не в податках справа. І не в мобілізації.
А в тому, що сьогодні одне, а завтра інше: спекуляції на бронюванні з постійними змінами правил гри, конституція на паузі, органи влади, що стоять над законом.
Це все ризики для бізнесу. А нащо бізнесу, який не прибитий кілком до землі, ті ризики?
+
0
financialGenius
financialGenius
4 березня 2025, 11:45
#
Плюсую конечно же, но не соглашусь что налоги не играют роль в этом вопросе совсем …
+
+15
Три літри
Три літри
4 березня 2025, 11:01
#
Податки для сироїдів — справа десята. Суто емоційно виразити незгоду — так. Але щоб це прям спонукало для зміни резиденції чи переносу бізнесу — ні. Бо закордоном податки будут вище, витрати на життя більше, а відповідно умови проживання гірші.

+
+30
financialGenius
financialGenius
4 березня 2025, 11:43
#
Не рассказывайте мне сказки с телемарафона или инфополя в Украине… я больше 10 лет живу в ЕС и есть опыт работы в разных странах и изучал налоговые топики для айти специалистов практически в каждой стране Европы … Выше коментарий более правдоподобный, что айти специалистов в стране где органы власти верховенствуют и по сути делают беззаконье вместе с тцк легко могут поменять резиденство, так как все что им нужно это их голова на плечах.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами