Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню на вісім копійок

Національний банк України встановив на 3 березня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4313 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 3 березня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,11 грн (на 28 лютого курс був встановлений на рівні 43,49 грн). Європейська валюта подешевшала на 38 копійок.

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