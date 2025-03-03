Нова пошта запустила другу СЕС у Києві

Нова пошта продовжує інвестувати в зелену енергетику: на одному з київських терміналів запрацювала друга сонячна електростанція (СЕС). Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби компанії.

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Нова СЕС має потужність 700 кВт. Сонячні панелі займають площу 3000 квадратних метрів. Вартість реалізації проєкту склала 13,5 мільйона гривень.

«Нова пошта» не зупиняється на досягнутому і планує подальше розширення використання сонячної енергії. Найближчим часом буде встановлено наступну чергу сонячних електростанцій, що дозволить збільшити загальну потужність з 700 до 1400 кВт.

Очікується, що влітку, коли сонячна активність максимальна, станції працюватимуть на повну потужність. Це дозволить повністю забезпечити потреби терміналів в електроенергії протягом дня.

Крім того, «Нова пошта» інвестувала в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ). Ці установки дозволять накопичувати надлишки електроенергії, виробленої сонячними панелями, і використовувати її за необхідності — як для внутрішніх потреб підприємства, так і для передачі в зовнішню мережу.