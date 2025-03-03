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3 березня 2025, 15:45

Нова пошта запустила другу СЕС у Києві

Нова пошта продовжує інвестувати в зелену енергетику: на одному з київських терміналів запрацювала друга сонячна електростанція (СЕС). Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби компанії.

Нова пошта продовжує інвестувати в зелену енергетику: на одному з київських терміналів запрацювала друга сонячна електростанція (СЕС).
Фото Pixabay

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Нова СЕС має потужність 700 кВт. Сонячні панелі займають площу 3000 квадратних метрів. Вартість реалізації проєкту склала 13,5 мільйона гривень.

«Нова пошта» не зупиняється на досягнутому і планує подальше розширення використання сонячної енергії. Найближчим часом буде встановлено наступну чергу сонячних електростанцій, що дозволить збільшити загальну потужність з 700 до 1400 кВт.

Очікується, що влітку, коли сонячна активність максимальна, станції працюватимуть на повну потужність. Це дозволить повністю забезпечити потреби терміналів в електроенергії протягом дня.

Крім того, «Нова пошта» інвестувала в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ). Ці установки дозволять накопичувати надлишки електроенергії, виробленої сонячними панелями, і використовувати її за необхідності — як для внутрішніх потреб підприємства, так і для передачі в зовнішню мережу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Три літри
Три літри
3 березня 2025, 15:50
#
Наш експерт з питань порушення Новою поштою кодекса будівника комунізму десь затримався
+
0
torn
torn
3 березня 2025, 17:01
#
Зато «експерт» по всем вопросам засерающий любую тему никому не интересными комментариями уже отметился. На снятие пенсий новапей ещё процент не ввела? а то была рассылка, что с 1 апреля будет 0,5%, мін. 10 грн. почти на всё.
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0
neverice
neverice
3 березня 2025, 17:48
#
Дуже правильний підхід. В цілому, практично кожна велика компанія має робити те саме. З поточними цінами на панелі і рівнем комерційного тарифу на електроенергію — окупність там 2 роки. Без всякого зеленого тарифу.
Тож, компанія через два роки отримує безкоштовну електрику, а держава — зелену генерацію та стабільнішу, розподілену енергосистему.
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