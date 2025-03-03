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3 березня 2025, 12:54

Менш як 1% посилок потрапили під мито за чотири роки

За даними Державної митної служби, які наводить Опендатабот, з 2020 року в Україну було доставлено понад 272 мільйони посилок з-за кордону. При цьому, ввізне мито було нараховано лише на 0,75% від цієї кількості.

За даними Державної митної служби, які наводить Опендатабот, з 2020 року в Україну було доставлено понад 272 мільйони посилок з-за кордону.
Фото Pixabay

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Рекордний 2024 рік

У 2024 році було зафіксовано найбільшу кількість посилок — 75 мільйонів. Це в 1,3 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни, та у 1,6 раза більше ніж у 2023.

Надходження до бюджету від мита

Загалом, за рахунок накладення мита на понад 2 мільйони посилок, державний бюджет України отримав 668 мільйонів гривень. У 2024 році надходження від мита склали понад 185 мільйонів гривень, що на 41% більше, ніж у 2021 році. Проте, через коливання валютного курсу, реальне зростання у валюті склало лише 2,5%.

Середній розмір мита та законодавчі ініціативи

У 2024 році середній розмір доплати мита на одну посилку становив 351 гривню (близько 8 євро).

Наразі у Верховній Раді України розглядаються два законопроєкти, які можуть суттєво змінити правила оподаткування міжнародних посилок. Пропонується скасувати чинний ліміт у 150 євро для безподаткового ввезення та запровадити ПДВ у розмірі 20% на всі міжнародні посилки.

Дискусія

Експерти вважають, що ухвалення цих законопроєктів сприятиме підтримці українських виробників. Водночас представники поштових операторів попереджають про можливе зростання цін на товари та ускладнення логістичних процесів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
3212242
3212242
3 березня 2025, 13:04
#
«Менш як 1% посилок общипані за чотири роки»
+
+15
bonv
bonv
3 березня 2025, 13:18
#
І продовжують думати як обібрати народ…
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