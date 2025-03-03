Акції Азії підскочили на сильних даних з Китаю

Азіатські акції зросли на початку місяця після сильного фінішу Уолл-Стріт минулого тижня, причому китайські папери піднялися на сильних данних щодо ділової активності. Про це пише investing.com.

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Що відомо

Інвестори з обережністю чекають на рішення Трампа щодо торгових мит, яке має бути прийняте цього тижня.

У п'ятницю основні фондові індекси США завершили торги зростанням, оскільки ключові дані щодо інфляції PCE вийшли переважно відповідно до очікувань.

Акції Азії підскочили після різких втрат

Азійські акції впали на попередній торговій сесії, причому папери технологічних компаній опустилися після розпродажу на Уолл-стріт на чолі з Nvidia.

Настрої інвесторів погіршилися після того, як Трамп оголосив про введення додаткових тарифів у розмірі 10% щодо Китаю і підтвердив терміни введення 25% мит щодо Мексики та Канади.

Однак у неділю міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що Трамп визначить точний розмір тарифів у вівторок, що вказує на можливість запровадження менш агресивних мит.

Це дало деякий перепочинок азіатським акціям, більшість із яких у лютому пережили місячне падіння.

Деталі

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 1,4% у понеділок після падіння більш ніж на 3% під час останньої торгової сесії. TOPIX збільшився на 1,2%.

Гонконгський Hang Seng підскочив на 1,8% після обвалу на 3,2% у п'ятницю.

Індекс Індонезії Jakarta Stock Exchange Composite Index піднявся на 2,2% у понеділок, а філіппінський PSEi Composite зріс на 1,1%.

Китайські акції зросли після сильних даних за індексом PMI

Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,7%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 — на 0,8%.

Дані, опубліковані у вихідні, показали, що китайський індекс виробничої активності зріс у лютому більше, ніж очікувалося, оскільки місцеві підприємства все ще одержують підживлення від минулорічних стимулюючих заходів.

Індекс PMI для виробничої сфери Caixin досягнув 3-місячного максимуму в лютому.