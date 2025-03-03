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3 березня 2025, 11:54

Ломбарди в Україні: мільярдні доходи та активи попри зменшення ринку втричі

Понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року отримав 101 ломбард, що подав звітність до національного регулятора. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували ринок ломбардів в Україні, використовуючи дані НБУ. Фахівці з’ясували, що попри зменшення кількості розмір їхніх активів суттєво не змінився.

Понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року отримав 101 ломбард, що подав звітність до національного регулятора.
Фото: depositphotos

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Хто лідирує

Лідерами ринку за сумою доходів за 3 квартали 2024 року стали ломбарди, що працюють під брендами «Скарбниця», «Ломбард Перший», «Капітал» та «Благо».

Як живуть ломбарди

За інформацією Комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ), до Державного реєстру фінансових установ станом на лютий 2025 року включені 108 ломбардів, з них 102 мають чинну ліцензію НБУ на діяльність.

Де зареєстровано найбільше

Найбільша кількість (32) з проаналізованих компаній зареєстровані у столиці та Дніпропетровській області (22). Згідно з даними ЄДР, більшість компаній з вибірки, а саме 99 юросіб, мають зареєстровані відокремлені підрозділи (надалі — філії) .

Найбільше філій на Дніпропетровщині (500), Одеській (306) та Харківській (243) областях, а також у Києві (457).

Деякі ломбарди мають по кілька сотень таких філій. Найбільша кількість філій (286) у ПТ «Ломбард „Перший“ ТОВ „Мікрофінанс“ і Компанія». Фірма входить до складу фінансово-промислової групи «Група родини Петренко», компанії якої, крім надання фінансових послуг, також займаються виробництвом та продажем ювелірних виробів. Зокрема, мережа «Золотий вік».

Ще одна компанія зі складу цієї групи ПТ «Ломбард № 1″ ТОВ „Контракт-Груп“ і Компанія» має 228 філій по всій Україні. Її бенефіціар Тарас Петренко, за даними структури власності компанії, оприлюдненої на сайті НБУ, є сином Романа Петренка. Ці компанії працюють під брендом «Перший».

Ломбарди, що представлені на ринку під брендом «Скарбниця», також налічують доволі велику мережу філій — 417. А

Топ-20 найбільших ломбардів за доходами

За даними даних НБУ, 101 ломбард, що подав звітність до регулятора, отримав понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року. Цей показник за аналогічний період 2023 року склав 2,6 млрд грн, отриманих 136 ломбардами. Сума доходів 119 ломбардів, що подали звітність до НБУ за повний 2023 рік склала 3,2 млрд грн.

За 3 квартали 2024 року ломбардами було надано понад 1 млн фінансових кредитів на загальну суму 3,13 млрд грн. Показник за аналогічний період 2023 року був значно вищим — 4,7 млн наданих фінансових кредитів на 10,2 млрд грн. А в цілому за 2023 рік ломбарди видали 5,7 млн кредитів на суму в 12,1 млрд грн.

Згідно з даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ за листопад 2024 року, кількість ломбардів в Україні за останні 5 років зменшилась майже втричі: з 302 компаній у 2020-му до 108 станом на лютий 2025 року. При цьому розмір активів суттєво не змінився. Станом на листопад 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Coreinside
Coreinside
3 березня 2025, 12:23
#
Чим довше війна, тим кращі справи у ломбардів.
І не тільки в них…
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 березня 2025, 12:56
#
Епоха заможності?
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