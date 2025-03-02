НБУ за тиждень скоротив продаж валюти на міжбанку

За тиждень з 24 по 28 лютого Нацбанк продав на міжбанку $742,2 млн, при цьому купив $280 тис. Про це свідчать дані регулятора.

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Валютні інтервенції

Чистий продаж валюти за тиждень скоротився до $742 млн, порівняно з $1,19 млрд тижнем раніше.

Із початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $6,45 млрд, а купив — лише $6,81 млн.

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