За тиждень з 24 по 28 лютого Нацбанк продав на міжбанку $742,2 млн, при цьому купив $280 тис. Про це свідчать дані регулятора.
2 березня 2025, 9:27
НБУ за тиждень скоротив продаж валюти на міжбанку
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Валютні інтервенції
Чистий продаж валюти за тиждень скоротився до $742 млн, порівняно з $1,19 млрд тижнем раніше.
Із початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $6,45 млрд, а купив — лише $6,81 млн.
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Джерело: Мінфін
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