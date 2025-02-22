НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року

Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 лютого, нічого не купував на міжбанківському валютному ринку і продав $1 191,30 млн. Це найбільший продаж валюти з початку року. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $615,04 млн.

З початку 2025 року НБУ на міжбанку:

купив $6,53 млн;

продав $5 708,21 млн;

чистий продаж валюти — $5 701,68 млн.