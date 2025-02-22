Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 лютого, нічого не купував на міжбанківському валютному ринку і продав $1 191,30 млн. Це найбільший продаж валюти з початку року. Про це свідчать дані НБУ.
22 лютого 2025, 10:28
НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $615,04 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $6,53 млн;
- продав $5 708,21 млн;
- чистий продаж валюти — $5 701,68 млн.
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Джерело: Мінфін
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