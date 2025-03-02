МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік

У Міжнародному валютному фонді повідомили , що за підсумками 2024 року реальне зростання ВВП оцінюють у 3,5%, але 2025 року воно може сповільнитися до 2−3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та тривалу війну, пишуть «Українські новини».

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Оцінка МВФ

Зазначається, що інфляція продовжує зростати, сягнувши 12,9% у річному вимірі в січні, що зумовлено зростанням цін на харчові продукти та оплату праці.

Міжнародні резерви України досягли $43 мільярдів станом на січень 2025 року завдяки зовнішній фінансовій допомозі.

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У МВФ вказали на надзвичайно високі ризики для економіки через невизначеність перспектив світу та подальшого відновлення України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у грудні 2024 року Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5−3,5% — наступного та водночас спрогнозував відчутне покращення у 2026−2027 роках.

У МВФ очікують, що зростання ВВП України у 2026−2027 роках збільшиться — до 5,3% та 4,5% відповідно. Причому база таких розрахунків не деталізується.