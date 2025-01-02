До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло. Розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль зазначив, що попри велику кількість російських атак на енергетику, державі вдалося зберегти цілісність системи.

«До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло. Розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему», — підкреслив прем'єр-міністр та додав, що Уряд запровадив пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу.

Глава Уряду також повідомив, що у 2024 році відновлено 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізовано 640 інфраструктурних проєктів.

«У межах програми єВідновлення за цей рік понад 46 тисяч родин отримали 4,7 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. Також видали житлових сертифікатів на 4,4 млрд грн ще для 2,8 тисячі родин» — зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також відзначив успіхи в гуманітарному розмінуванні: «Обстежили понад 315 тисяч гектарів потенційно замінованих земель сільськогосподарського призначення, понад 265 тисяч повернули в експлуатацію».