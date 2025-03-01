Україна та МВФ на рівні експертів домовилися щодо сьомого перегляду програми EFF

Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Деталі

Загальний обсяг програми складає близько $15,5 млрд на 2023−2027 роки, із яких вже залучено $9,8 млрд.

Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, Національного банку України та інших органів влади відбувались у Києві та Варшаві протягом 20−28 лютого.

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Експерти МВФ відзначили ефективність виконання умов Програми Україною. Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня були виконані. Впроваджено сім структурних маяків, ще один маяк виконано із затримкою.

Сторони досягли порозуміння щодо низки подальших політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Мінфін залишається відданим комплексному плану реформ. Впровадження заходів та політик дозволить зберегти макрофінансову стабільність та пришвидшити євроінтеграційні процеси в країні.

«Ефективна та злагоджена співпраця з МВФ є одним із ключових елементів у підтримці фінансової стабільності України в умовах невизначеності. Україна продовжує плідно працювати над впровадженням спільно визначених реформ», — додав міністр фінансів.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148 млрд на 2023−2027 роки.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $12,4 млрд фінансування від МВФ.