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28 лютого 2025, 18:56

Промислова інфляція перевищила 30%

Зростання цін виробників промислової продукції у січні 2025 року до грудня 2024-го уповільнилося до 0,6%, що є найнижчим показником із березня минулого року. Водночас річна промислова інфляція в Україні у січні перевищила 30%, свідчать дані Державної служби статистики.

Зростання цін виробників промислової продукції у січні 2025 року до грудня 2024-го уповільнилося до 0,6%, що є найнижчим показником із березня минулого року.

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«На тлі низької бази минулого року (у першому кварталі якого фіксувалось суттєве зниження цін виробників) промислова інфляція у річному вимірі продовжила прискорюватися, сягнувши у січні 32,5% (до січня 2024-го)», — прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільше ціни виробників зросли в таких галузях промисловості:

  • постачання електроенергії, газу, пари (+53%);
  • виробництво фармацевтичних продуктів (+35,9%);
  • виробництво харчових продуктів (+20,6%).

Гетманцев вважає, що найближчі два місяці річна промислова інфляція продовжить прискорюватись до 40%, обумовлюючи тиск на споживчі ціни (прямо через вартість сировини, що впливає на ціни на харчові продукти, ліки та ін., і опосередковано через вартість оплати праці й енергоресурсів, які закладаються у собівартість).

На його думку, повномасштабна війна, яка триває три роки, об'єктивно сама по собі перетворюється на постійний проінфляційний фактор.

На макрорівні цей вплив проявляється через величезний подвійний дефіцит бюджету (≈24% ВВП, без грантів) і зовнішньої торгівлі (рахунку поточних операцій, ≈7% ВВП), який «закривається за рахунок міжнародної допомоги».

На мікрорівні — через зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення, оплату праці, логістику тощо.

Водночас з погляду макрофінансової стабільності, наголосив Гетманцев, фінансова ситуація об'єктивно краща, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

«Зараз ситуація контрольована: маємо повністю закриту потребу у бюджетному фінансуванні на 2025 рік і частину наступного року, достатні міжнародні резерви для підтримки стабільності обмінного курсу», — пояснив голова парламентського комітету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 лютого 2025, 20:01
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