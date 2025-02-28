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28 лютого 2025, 17:47

За три роки українці відкрили у Польщі майже 90 тисяч компаній

За останні три роки українці зареєстрували в Польщі 77,7 тис. ФОПів. Це становить 9% усіх зареєстрованих підприємств за цей період. Також було засновано 11,3 тис. компаній з українським капіталом. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Польский Економічний Інститут.

За останні три роки українці зареєстрували в Польщі 77,7 тис.
Фото: freepik.com

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Серед усіх ФОПів, відкритих у Польщі у 2024 році, 12% належали громадянам України. Українці становили 84% від загальної кількості ФОП, зареєстрованих іноземцями.

Найпопулярніші сфери діяльності

Найбільш популярними сферами діяльності українських компаній є:

  • будівництво (23%),
  • інформація та комунікації (18%),
  • інші послуги (13%).

При цьому у секторі інших послуг 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги.

У 2022−2024 роках кількість українських підприємств щорічно зростала в середньому на 34%. Разом ці три галузі охоплюють понад половину всіх зареєстрованих підприємств.

Водночас станом на лютий 2024 року в українському бізнес-просторі було зареєстровано усього 3 635 польських компаній. Це у 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі. ​

Близько 31% польських компаній в Україні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% — у переробній промисловості. Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність.

А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств, такі дані публікував YOU Control. Цікаво, що більш ніж половина польських компаній зареєстровані на Львівщині та в Києві.

«Зростання кількості українських підприємств у Польщі яскраво ілюструє не лише активність та адаптивність українців, а й структурні зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес. Це не лише відповідь на обмеження ринку праці, а й спосіб ефективно використовувати власні навички та досвід», — зазначив Юрій Григоренко, представник Gremi Personal.

Аналітики також спостерігають зміни в поведінці роботодавців. Усе більше польських компаній відкриті до співпраці з українськими підрядниками та підприємцями, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Водночас є й виклики — наприклад, складнощі з бюрократією при реєстрації бізнесу та пошук партнерів для сталого розвитку.

Згідно з дослідженням Форуму відповідального розвитку, без імміграції після 2014 року ВВП Польщі у 2023 році був би на 2,3% нижчим. У довгостроковій перспективі міграція сприятиме збільшенню ВВП на 12,5% до 2050 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
28 лютого 2025, 20:02
#
Нічого дивного… Особливо айті.
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