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28 лютого 2025, 15:38

У Revolut відповіли на претензії НБУ

Британський необанк Revolut вже раніше повідомив українського регулятора про свої плани в Україні й в перспективі прагне отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ. Про це йдеться в заяві Revolut, отриманій LIGA.net електронною поштою.

Британський необанк Revolut вже раніше повідомив українського регулятора про свої плани в Україні й в перспективі прагне отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ.

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Що відомо

Напередодні Національний банк опублікував заяву, в якій зазначив, що зареєстрований у Литві Revolut Bank UAB, через який у лютому Revolut запустив фінансові послуги резидентам України, не отримував жодних ліцензій або дозволів від НБУ, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

Також Нацбанк наголосив, що наразі норми законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Коментар необанка

«Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог та провів ретельну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі», — йдеться у заяві необанку.

Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, який базується у Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви.

«Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу», — запевняють у Revolut і додають, що вже надають послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами.

До теми: Revolut: які можливості та комісії чекають на користувачів із України

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+60
Я_ __
Я_ __
28 лютого 2025, 15:46
#
«„Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу“, — запевняють у Revolut і додають, що вже надають послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами.»

Гарно мокнули НБУ у вологі фантазії пишного))
+
+30
financialGenius
financialGenius
28 лютого 2025, 15:53
#
Согласен , револют не только по ес работает и это не должно приследоваться законом хранить деньги под юрисдикцией ес . Тем более они тут больше защищены и гарантированная сумма больше , плюс очень много плюшек которые открывают двери на фондовые рынки , металлы, золото , криптовалюту и курс обмена лучше . Вообщем одни плюсы я вижу .
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
28 лютого 2025, 16:22
#
А как же добровольно-принудительный меморандум? Разве Revolut не мечтает его подписать по просьбам трудящихся?
+
+30
Vadimra
Vadimra
28 лютого 2025, 16:21
#
Свободу не спинити
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