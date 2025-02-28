У Мінсоцполітики розповіли про виплати для ВПО з 1 березня

З 1 березня 2025 року відбудеться автоматичне перепризначення виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період, за умови відповідності критеріям. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень. Розмір допомоги становить:

2 000 грн — для дорослих,

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Зазначається, що близько 1,2 млн ВПО в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання.

Субсидія на оренду житла

Разом з тим для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки — субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

або в яких житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Сім'ї з-поміж ВПО можуть самостійно обрати зручний для себе інструмент підтримки. Наприклад, два пенсіонери з мінімальною пенсією, які наразі отримують допомогу у розмірі 2 000 грн не завжди можуть дозволити собі оренду індивідуального житла. Проте, використовуючи субсидію на оренду житла, це покриття може буде набагато більшим і сягати 4 000−5 000 грн.

Для прикладу: 2 пенсіонери з-поміж ВПО, які отримують лише мінімальну пенсію, та орендують 1-кімнатну квартиру, якщо:

орендують її в м. Дніпро, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 6 500 грн,

орендують в м. Житомир, можуть отримати субсидію на оренду житла в розмірі 7 100 грн.