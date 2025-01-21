ВПО почнуть отримувати субсидії на оренду житла в кінці січня

Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із 29 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія з оренди житла. Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 грудня Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан сім'ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на дев'ять областей).

Право на субсидію також отримають сім'ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів (раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів).

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї.

«На розмір впливають рівень доходу сім'ї, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не лише в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах», — розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Водночас у відомстві наголосили, що ключовим інструментом такої програми є наявність офіційного договору оренди з власником житла.