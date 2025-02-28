У січні 2025 року глобальні продажі легкових авто становили 6 782 098 од., що на 1,9% більше порівняно з січнем минулого року. Про це свідчать дані GlobalData, повідомляє Укравтопром.
28 лютого 2025, 11:37
На світовому ринку зріс попит на нові авто. Де найбільше купують машини
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Де найбільше купують нові авто
- Найбільшу кількість легковиків було реалізовано у Китаї — 1 963 464 од. (-1,4%).
- США на другому місці з продажу автомобілів — 1 108 924 од. (+4,5%).
- На європейських ринках було продано 1 008 694 авто (-3,2%).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, у січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% — до 831,2 тис. од. При цьому електромобілі та гібриди — головні драйвери зростання авторинку ЄС.
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Джерело: Мінфін
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