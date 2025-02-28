Курс валют на 28 лютого: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 27 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 27 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 43,15 грн, а продають за 43,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 43,41−43,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,14−43,16 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.