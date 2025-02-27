НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету «Зодіак» зі срібла (фото)

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Зодіак», що символізує вічний зв’язок між людиною та всесвітом. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Дизайн

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір'ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань і зв’язку з рідним домом. Вечірній пейзаж на тлі створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір'їв, об'єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Характеристики

Номінал — 10 гривень,

Монета виготовлена зі срібла 925 проби.

Маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г.

Тираж — до 15 000 штук.

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Де придбати

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року та здійснюватиметься в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором Національного банку України.