Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільну роботу з будівництва енергоблоків ХАЕС

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну роботу з посилення безпеки майбутніх енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції та адаптації палива для них. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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Зазначається, що під час зустрічі керівництво Енергоатома та Westinghouse обговорило ключові аспекти підвищення безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС № 3 і № 4.

«Westinghouse наразі проводить GAP-аналіз проєкту Х3, Х4 для впровадження сучасних систем безпеки, зокрема довготривалого відведення тепла від герметичного огородження реакторного відділення», — йдеться у повідомленні.

При цьому на добудованих енергоблоках планується досягнути рівня безпеки сучасних реакторів AP1000 від Westinghouse.

Аналогічні системи вже застосовані на Рівненській АЕС.

«Також на зустрічі домовилися продовжити роботу з адаптації палива Westinghouse для енергоблоків Х3, Х4, включаючи опцію 18-місячного циклу перевантаження», — зазначили в Енергоатомі.

Над цими проєктами працюватиме спільна команда фахівців Енергоатома та Westinghouse.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону № 11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії для Хмельницької АЕС.