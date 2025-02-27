У 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Укравтопром.
Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину
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Із загальної кількості новими були 16 474 авто (+52%), а 45 503 — вживані (+26%).
Нові авто
Зазначається, що найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю.
Топ-5 країн постачальників нових електромобілів:
- Китай — 14 635 од.;
- Японія — 552 од.;
- Німеччина — 382 од.;
- Велика Британія — 368 од.;
- Бельгія — 216 од.
Вживані авто
Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США — 17 235 од.;
- Німеччина — 7 318 од.;
- Корея — 6 274 од.;
- Велика Британія — 4 180 од.;
- Китай — 2 573 од.
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Коментарі - 1
Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.
Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального, а якщо якісь документи не відповідатимуть реаліям, їх просто переглянуть.
«Якщо якийсь документ чомусь не відповідає - значить, його треба переписати. Але ринок це не зупинить. Вони можуть відтермінувати дію цього документа, а коли він буде готовий — поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну», — пояснив Куюн.