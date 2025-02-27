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27 лютого 2025, 15:01

Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину

У 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Укравтопром.

У 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.
Фото: pixabay.com

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Із загальної кількості новими були 16 474 авто (+52%), а 45 503 — вживані (+26%).

Нові авто

Зазначається, що найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю.

Топ-5 країн постачальників нових електромобілів:

  • Китай — 14 635 од.;
  • Японія — 552 од.;
  • Німеччина — 382 од.;
  • Велика Британія — 368 од.;
  • Бельгія — 216 од.

Вживані авто

Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

  • США — 17 235 од.;
  • Німеччина — 7 318 од.;
  • Корея — 6 274 од.;
  • Велика Британія — 4 180 од.;
  • Китай — 2 573 од.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
27 лютого 2025, 15:27
#
Поширена інформація про можливе закриття автозаправних станцій від 1 березня не відповідає дійсності.
Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.
Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального, а якщо якісь документи не відповідатимуть реаліям, їх просто переглянуть.
«Якщо якийсь документ чомусь не відповідає - значить, його треба переписати. Але ринок це не зупинить. Вони можуть відтермінувати дію цього документа, а коли він буде готовий — поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну», — пояснив Куюн.
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