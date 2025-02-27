Імпорт електромобілів в Україну за рік зріс на третину

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Із загальної кількості новими були 16 474 авто (+52%), а 45 503 — вживані (+26%).

Зазначається, що найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю.

Топ-5 країн постачальників нових електромобілів:

Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

Топ-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

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