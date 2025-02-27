Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік на 1,2 відсоткових пункти. Про це повідомляє ЄБРР у звіті «Регіональні економічні перспективи».
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік
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Зараз прогноз зростання ВВП України становить 3,5%, тоді як вересневий звіт передбачав 4,7%. Цей перегляд є наслідком тривалого економічного тиску через повномасштабну війну та зростання інфляції в країні.
Зазначається, що попри труднощі у 2024 році українська економіка зросла на 3%, що є значним досягненням на тлі російської агресії, яка продовжується.
Зростання реального ВВП помітно сповільнилося з понад 5% у першій половині 2024 року до приблизно 2% у другій половині року.
Вищі ціни на електроенергію, корекція тарифів на комунальні послуги та знецінення гривні стали основними чинниками, що вплинули на зростання інфляції в Україні.
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Прогнозується, що економіка України зросте на 5% у 2026 році за умови, що цього року буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій.
Дефіцит бюджету України на 2025 рік прогнозується на рівні 19,4% ВВП і буде повністю профінансований шляхом зовнішнього фінансування бюджету в розмірі $38,4 млрд. Ця сума включає:
- $13,7 млрд від ЄС у рамках Механізму розширеного фінансування України,
- $22 млрд від країн G7 на основі доходів від заморожених російських активів,
- $2,7 млрд від МВФ.
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