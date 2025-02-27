ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік на 1,2 відсоткових пункти. Про це повідомляє ЄБРР у звіті «Регіональні економічні перспективи».

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зараз прогноз зростання ВВП України становить 3,5%, тоді як вересневий звіт передбачав 4,7%. Цей перегляд є наслідком тривалого економічного тиску через повномасштабну війну та зростання інфляції в країні.

Зазначається, що попри труднощі у 2024 році українська економіка зросла на 3%, що є значним досягненням на тлі російської агресії, яка продовжується.

Зростання реального ВВП помітно сповільнилося з понад 5% у першій половині 2024 року до приблизно 2% у другій половині року.

Вищі ціни на електроенергію, корекція тарифів на комунальні послуги та знецінення гривні стали основними чинниками, що вплинули на зростання інфляції в Україні.

Читайте також: Реальний ВВП України у січні зріс на 2%

Прогнозується, що економіка України зросте на 5% у 2026 році за умови, що цього року буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій.

Дефіцит бюджету України на 2025 рік прогнозується на рівні 19,4% ВВП і буде повністю профінансований шляхом зовнішнього фінансування бюджету в розмірі $38,4 млрд. Ця сума включає:

$13,7 млрд від ЄС у рамках Механізму розширеного фінансування України,

$22 млрд від країн G7 на основі доходів від заморожених російських активів,

$2,7 млрд від МВФ.