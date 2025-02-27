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27 лютого 2025, 12:41

У Мінфіні прокоментували перший аукціон з обміну облігацій державної позики

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

19 лютого 2025 року Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели свій перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.
Фото: finclub.net

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«Це нововведення сприяє більш ефективному управлінню державним боргом та ліквідністю, а також є важливою віхою у розвитку ринку державних облігацій України», — йдеться у повідомленні.

Аукціони з обміну державних облігацій (switch-аукціони) дають змогу обмінювати раніше випущені державні боргові інструменти (інструменти, які будуть невдовзі погашатись, або неліквідні інструменти) на нові або нещодавно розміщені папери. Це допомагає згладжувати графік погашення державного боргу та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

В Україні аукціони державних облігацій через платформу Bloomberg проводяться з 2019 року.

Аукціон з обміну державних облігацій, що відбувся 19 лютого 2025 року, став першим, у межах якого було застосовано нову функцію цієї платформи.

Вона дозволяє учасникам ринку подавати заявки на нові облігації в обмін на облігації з коротшим терміном обігу або менш ліквідні папери в межах однієї транзакції, замість двох окремих операцій.

«Це суттєво покращує операційну ефективність для контрагентів і спрощує процес розрахунків», — підкреслили у Міністерстві фінансів.

«Після кількох місяців підготовки за підтримки Bloomberg ми раді оголосити про початок проведення switch-аукціонів в Україні. Завдяки новій функції платформи аукціонів Bloomberg ми отримали можливість обмінювати державні облігації, що наближаються до погашення, на нові випуски. Це позитивно вплине на ліквідність інструментів, що торгуються на ринку», — зазначив Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 19 лютого вперше проводить аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У вересні 2024 року Кабінет Міністрів врегулював можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), делегувавши відповідні повноваження Мінфіну.

У Міністерстві фінансів пояснювали, що ці зміни ухвалені з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024−2026 роки та покликані підвищити ефективність управління державним внутрішнім боргом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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