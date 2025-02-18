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18 лютого 2025, 19:14

Switch-операції з ОВДП: Мінфін вперше проведе аукціон з обміну облігацій державної позики

Міністерство фінансів завтра, 19 лютого, вперше проведе аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на сайті міністерства.

Міністерство фінансів завтра, 19 лютого, вперше проведе аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Фото: НБУ

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Під час першого аукціону Мінфін пропонує власникам ОВДП з погашенням 26 лютого 2025 року обміняти їх на нові дворічні облігації з терміном погашення 13 січня 2027 року, повідомляється на сайті міністерства.

Міністерство фінансів оцінює справедливу вартість облігацій, що пропонуються до обміну, у 107,722% від номіналу.

Switch-операції з ОВДП

У вересні 2024 року Кабінет Міністрів врегулював можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), делегувавши відповідні повноваження Мінфіну.

У Міністерстві фінансів пояснювали, що ці зміни ухвалені з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024−2026 роки та покликані підвищити ефективність управління державним внутрішнім боргом.

Зокрема, уряд дозволив Мінфіну здійснювати switch-операції - активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу.

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Очікується, що це дасть можливість Міністерству фінансів гнучкіше підходити до управління ліквідністю шляхом проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій.

У Мінфіні зазначали, що switch-операції є стандартною практикою операцій на локальному борговому ринку в європейських країнах і дає можливість підвищити ліквідність ринку та якість управління ліквідністю уряду. Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

«Це нововведення дозволить здійснювати реінвестування погашень набагато ефективніше, що, своєю чергою, сприятиме згладжуванню графіка погашень. Тепер український внутрішній ринок облігацій матиме доступ до інструменту, який вже давно використовується в аналогічних ринках інших країн», — зазначав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
18 лютого 2025, 19:31
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Т.е вместо денежных выплат за полгода нас ждет приобретение очередных облигаций? это как понимать? нас опять киданули?
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Kharakternyk
Kharakternyk
18 лютого 2025, 20:05
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Без *оха і жизнь плоха:)
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Ираида Крылова
Ираида Крылова
18 лютого 2025, 19:47
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А если я захочу обменять на те облигации, которые мне больше подходят? или это будет навязывание определенных облигаций?
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