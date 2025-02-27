«Держборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривень»

Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн до 7,07 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Зокрема, станом на 31 січня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,07 трлн грн, або $168,99 млрд.

Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $2,93 млрд.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5,14 трлн грн (72,74% загальної суми), або $122,9 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн (27,26%), або $46,07 млрд.

Державний борг України становив 6,78 трлн грн (95,91 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $162,08 млрд.

Гарантований державою борг України становив 289,08 млрд грн (4,09%), або $6,91 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку повномасштабного вторгнення середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі — до 12,26 року.