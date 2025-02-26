В Україні з початку року зареєстрували понад 7 тисяч електромобілів: які кольори найпопулярніші

Від початку 2025 року в Україні зареєстрували 7 239 електромобілів, серед яких ввезених з-за кордону — 6 024, а також 1 215 — нових. Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

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Найпопулярніші кольори електромобілів:

сірий — займає перше місце (32%);

білий — на другому місці (29%);

чорний — замикає трійку (18%).

В МВС нагадали, що автомобілі з електричним двигуном звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації. Крім того, за ними закріплюються виключно «зелені» номерні знаки.

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