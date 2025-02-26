Українці збільшують валютні депозити й забирають з банків гривню

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Натомість валютні депозити зросли на 2 млрд грн в еквіваленті, досягнувши 494,7 млрд грн. Такі дані оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Станом на 1 лютого загальна сума вкладів у банках становила 1,37 трлн грн.

Частка фізичних осіб-підприємців серед вкладників — 3,2%, але вони володіють 11,1% усіх банківських депозитів. Загальна сума їхніх вкладів складає 152,7 млрд грн.

Найбільше коштів зосереджено у великих депозитах: 49,7% загальної суми припадає на вклади понад 600 000 грн. Водночас більшість українців (57,4% від загальної кількості вкладників) мають депозити у межах 10−200 000 грн.

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