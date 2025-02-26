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26 лютого 2025, 12:34

Виконано один з прострочених маяків МВФ: Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду.
Фото: pixabay.com

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«Рада проголосувала в цілому № 12368−1 про створення Вищого адміністративного суду. За — 234. Всі правки підтвердили», — написав він у Telegram.

За словами Железняка, таким чином Україна виконала один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року.

Народний депутат пояснив, що насправді змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс на посади суддів

За його словами, протягом одного місяця після набрання чинності закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів у створені суди.

«Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням експертної ради (протягом трьох років)», — зазначив Железняк.

Формування експертної ради

Він нагадав, що згідно із законодавством до складу експертної ради входять 6 осіб: 3 — від Ради суддів України та 3 — від міжнародних і іноземних організацій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
26 лютого 2025, 14:07
#
Плодят дармоедов.
+
0
bonv
bonv
26 лютого 2025, 14:13
#
Президент США Дональд Трамп продовжує публічну критику українського лідера Володимира Зеленського. Цього разу господар Білого дому звинуватив президента України у розбазарюванні американської допомоги та у створенні диктатури. Відповідний допис Трамп опубликував у соцмережі Truth Social. «Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися, але яку він, без США і «Трампа», ніколи не зможе закінчити. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, «зникла», — написав Трамп. При цьому він повторив раніше вже спростовані неправдиві розрахунки про те, що США начебто витратили на підтримку України на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Разом з тим Трамп знову зачепив тему виборів в Україні, поставивши їх відсутністю під час війни у провину Зеленському. «Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить — це грати на Байдені «як на скрипці». Диктатор без виборів», — написав американський президент.
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