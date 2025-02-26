Виконано один з прострочених маяків МВФ: Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Рада проголосувала в цілому № 12368−1 про створення Вищого адміністративного суду. За — 234. Всі правки підтвердили», — написав він у Telegram.

За словами Железняка, таким чином Україна виконала один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року.

Народний депутат пояснив, що насправді змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс на посади суддів

За його словами, протягом одного місяця після набрання чинності закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів у створені суди.

«Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням експертної ради (протягом трьох років)», — зазначив Железняк.

Формування експертної ради

Він нагадав, що згідно із законодавством до складу експертної ради входять 6 осіб: 3 — від Ради суддів України та 3 — від міжнародних і іноземних організацій.