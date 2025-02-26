В Україні з початку війни у 2,4 раза зросла кількість боргів за штрафи ПДР — Опендатабот

735 384 нових боргів через несплачені штрафи ПДР зафіксували торік за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 83% усіх боржників чоловіки, водночас частка жінок росте щороку. Найбільше боргів зафіксували у Дніпропетровській області та Києві. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Деталі

З 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року.

Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза

83% боржників по штрафах ПДР торік — чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25−45 років. Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%. Зауважимо, що без інформації про загальну кількість активних водіїв в Україні неможливо дійти до висновку, що чоловіки або жінки порушують частіше.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.

У 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області - аж у 5 разів.

На Одещині та Тернопільщині - майже у 4 рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%). Варто зауважити, що достовірних даних з тимчасово окупованих територій та наближених до бойових дій не існує.