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26 лютого 2025, 9:35

«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів

Президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів так званою «золотою карткою», яку можна було б купити за $5 мільйонів як шлях до американського громадянства. Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів так званою «золотою карткою», яку можна було б купити за $5 мільйонів як шлях до американського громадянства.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Трамп повідомив, що замінить програму імміграційних інвесторів «EB-5», яка дозволяє іноземним інвесторам стати постійними жителями США, на так звану «золоту картку».

Програма EB-5 надає «зелені карти» іноземцям, які обіцяють інвестувати в бізнес США.

«Ми будемо продавати золоту картку. Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько $5 мільйонів», — додав він.

«Це дасть вам привілеї грін-картки, плюс це буде шлях до (американського) громадянства, і багаті люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю картку», — сказав Трамп, додавши, що подробиці про схему будуть оприлюднені через два тижні.

Трамп додав, що, можливо, російські олігархи можуть претендувати на золоті картки, коли журналіст запитав, чи мають ці люди право.

«Так, можливо. Я знаю кількох російських олігархів, які дуже приємні люди», — сказав він.

Нагадаємо

Програма EB-5 для іммігрантів-інвесторів, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році, щоб «стимулювати економіку США шляхом створення нових робочих місць та капіталовкладень іноземними інвесторами».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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