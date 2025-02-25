Ринкова вартість Tesla впала нижче $1 трлн на тлі спаду продажів у Європі

Через швидке падіння акцій Tesla ринкова капіталізація виробника електромобілів у вівторок опустилася нижче рівня в $1 трлн, що сталося на тлі повідомлень про різке уповільнення продажів автомобілів у Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння акцій

Акції компанії Ілона Маска впали на 6,2% — до $310,01 станом на 10:05 ранку в Нью-Йорку. Загалом за чотири торгові сесії поспіль акції Tesla втратили 14%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2025 року продажі автомобілів Tesla в Європі впали на 45%.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, Tesla зареєструвала лише 9 945 авто у січні, порівняно з 18 161 січнем 2024 року.

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