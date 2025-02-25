Укрнафта у 2024 пробурила 10 нових свердловин і розпочала ще 12. Загалом компанія вже пробурила 32 000 метрів, що на 280% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
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Деталі
Зазначається, що 10 нових свердловин успішні і мають дебіт вищий за прогнозний. Зведення ще 12 свердловин розпочалося в 4 кварталі 2024 року і зараз знаходиться на різних стадіях реалізації.
«Укрнафта запустила амбітну програму буріння та інтенсифікацій на одному з наймолодших родовищ компанії — працюємо власними верстатами, у складних гірських умовах», — зазначив директор компанії Сергій Корецький.
Плани на 2025 рік
Всього у 2025 році планується 30 нових свердловин.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у 2024 році Укрнафта порівняно із 2023 роком збільшила видобуток нафти до 1,418 млн тонн та видобуток газу — до 1,17 млрд кубометрів.
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