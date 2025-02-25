Метро на Виноградар: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі на 140 мільйонів

Верховний Суд поставив крапку у справі про стягнення понад 139 млн грн з компанії «Київметробуд», яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит . Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Нагадаємо

Нові станції метро «Мостицька» та «Проспект Правди» в Києві почали будувати ще у 2019 році. Спочатку їх планували відкрити у грудні 2021 року, а загальний бюджет будівництва становив майже 1 млрд грн.

У вересні 2021 року генеральний підрядник проєкту, компанія «Київметробуд», звернулася з проханням продовжити термін дії договору, оскільки не встигала завершити роботи до кінця року. Компанія подала позов до суду, вимагаючи перенести термін здачі станцій із листопада 2021 року на травень 2023 року.

Хоча у лютому 2023 року «Київметробуд» оголосив про відновлення робіт, з осені будівництво фактично зупинилося. У результаті «Київський метрополітен» розірвав договір через зрив термінів.

У серпні 2024 року «Київський метрополітен» уклав договір з ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,78 млрд грн.