«Київський метрополітен» уклав договір з ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальне підприємство.
«Київський метрополітен» уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда
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Строк виконання та вартість
Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,78 млрд грн.
Нині триває оформлення всіх дозвільних документів і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться будівельні роботи.
«Будівництво метро на Виноградар — важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями», — йдеться у повідомленні.
Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець».
Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.
Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.
Нагадаємо
У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд». Причина припинення дії договору — незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.
Також за позовом «Київського метрополітену» у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій.
Також метрополітену у суді намагається стягнути частину попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафні санкції.
Коментарі - 3
Всеобщая мобилизация подразумевает (читаем закон про мобилизацию) в первую очередь — мобилизацию гос организаций — в том числе государственного и местных бюджетов → приоритет трат на военные нужды!
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.