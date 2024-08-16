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16 серпня 2024, 9:02

«Київський метрополітен» уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 мільярда

«Київський метрополітен» уклав договір з ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Про це повідомляє КМДА з посиланням на комунальне підприємство.

«Київський метрополітен» уклав договір з ТОВ «Група компаній «Автострада» на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

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Строк виконання та вартість

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13,78 млрд грн.

Нині триває оформлення всіх дозвільних документів і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться будівельні роботи.

«Будівництво метро на Виноградар — важливий міський проєкт, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими надійними укриттями», — йдеться у повідомленні.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець».

Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

Нагадаємо

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд». Причина припинення дії договору — незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт.

Також за позовом «Київського метрополітену» у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій.

Також метрополітену у суді намагається стягнути частину попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафні санкції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
innapcholko
innapcholko
16 серпня 2024, 9:42
#
Хахаха!!!

Всеобщая мобилизация подразумевает (читаем закон про мобилизацию) в первую очередь — мобилизацию гос организаций — в том числе государственного и местных бюджетов → приоритет трат на военные нужды!
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 серпня 2024, 9:44
#
Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 серпня 2024, 9:45
#
Прикольно — они все продолжают заниматься благоустрыем когда в стране всеобщая мобилизация.
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