Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони у січні 2025 року склали 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Куди спрямовували гроші

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування),

пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року.