За січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби від 14 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Видатки загального фонду держбюджету за січень зросли на 42,5% у річному вимірі
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Деталі
У структурі видатків найбільше спрямовано:
110 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями або 51,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,1 млрд грн, або на 44,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 84,7 млрд гривень;
9,2 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг або 4,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 3 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- 2,8 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
58,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,3% від загального обсягу видатків, що на 16,5 млрд грн або на 39,4% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:
- 17,7 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 8,1 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 5 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
4,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) або 2,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 2,1 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
- 1,5 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
14,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу або 6,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5 млрд грн, або на 52,4%);
12,5 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам або 5,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 0,6 млрд грн, або на 5,3%).
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