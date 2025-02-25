Німецькі виробники автомобілів преміумкласу з усіх сил намагаються закріпитися на китайському ринку електромобілів. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на Automobilwoche.
Німецькі автовиробники активно адаптуються до китайських споживачів
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У 2024 році BMW займала лише 0,9% китайського ринку електромобілів, Mercedes-Benz — 0,3%, Audi — 0,2%.
Визнаючи свої недоліки, ці бренди зосереджуються на сфері програмного забезпечення та цифрових послуг, пристосовуючись до уподобань китайських споживачів.
Щоб прискорити інновації, вони переміщують науково-дослідницькі ресурси до КНР.
Інвестиції
BMW інвестує 2,6 млрд євро в Шеньян для розробки своїх електромобілів «нового класу», запуск яких запланований на 2026 рік.
Mercedes-Benz оголосив про інвестиції в розмірі 1,6 млрд євро.
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Audi використовує своє партнерство з SAIC для швидкої розробки нового китайського суббренду електромобілів, дебют якого відбудеться на автосалоні в Шанхаї вже у квітні.
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