Німецькі автовиробники активно адаптуються до китайських споживачів

Німецькі виробники автомобілів преміумкласу з усіх сил намагаються закріпитися на китайському ринку електромобілів. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на Automobilwoche.

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У 2024 році BMW займала лише 0,9% китайського ринку електромобілів, Mercedes-Benz — 0,3%, Audi — 0,2%.

Визнаючи свої недоліки, ці бренди зосереджуються на сфері програмного забезпечення та цифрових послуг, пристосовуючись до уподобань китайських споживачів.

Щоб прискорити інновації, вони переміщують науково-дослідницькі ресурси до КНР.

Інвестиції

BMW інвестує 2,6 млрд євро в Шеньян для розробки своїх електромобілів «нового класу», запуск яких запланований на 2026 рік.

Mercedes-Benz оголосив про інвестиції в розмірі 1,6 млрд євро.

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Audi використовує своє партнерство з SAIC для швидкої розробки нового китайського суббренду електромобілів, дебют якого відбудеться на автосалоні в Шанхаї вже у квітні.

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