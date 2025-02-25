MicroStrategy збільшує біткоїн-портфель на $2 млрд

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy), відома своїми значними інвестиціями в біткоїн, здійснила найбільшу за останні два місяці покупку криптовалюти. Було придбано 20 356 BTC на суму 1,99 мільярда доларів . Про це повідомив керівник компанії Майкл Сейлор, інформує видання BeInCrypto.

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Деталі покупки та загальний портфель

За словами Сейлора, середня ціна придбання склала 97 514 доларів за один біткоїн. Наразі загальний портфель компанії становить 499 096 BTC, на придбання яких було витрачено 33,1 мільярда доларів. Станом на початок 2025 року дохідність інвестицій у біткоїн склала 6,9%.

Динаміка акцій MicroStrategy

Попри масштабні інвестиції в криптовалюту, акції MicroStrategy демонструють тенденцію до зниження. За останній місяць вартість акцій впала майже на 16%. Аналітики пояснюють це кількома причинами: нещодавнім падінням ціни біткоїна та значними продажами акцій компанії для фінансування покупок криптовалюти.

Масштаби володіння біткоїнами та подальші плани

Варто зазначити, що компанія Майкла Сейлора володіє понад 2% від загальної кількості біткоїнів, які коли-небудь будуть випущені. MicroStrategy планує залучити 42 мільярди доларів капіталу до 2027 року. Ці кошти будуть отримані шляхом продажу акцій та конвертованих облігацій і спрямовані на подальші покупки біткоїна.

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