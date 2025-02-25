Автоцивілка для учасників бойових дій: Рада ухвалила законопроєкт

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування на транспортний засіб до 30 червня 2025 року.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають знижку 50% на автоцивілку, якщо їхній автомобіль має об'єм двигуна до 2500 куб. см або потужність електродвигуна до 100 кВт.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають право на повне покриття витрат на страхові премії за автоцивілкою за рахунок держбюджету. Це правило діятиме під час дії воєнного стану та ще рік після його завершення.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.



🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.