ЄС також пропонує Україні партнерство у сфері корисних копалин

Європейський Союз запропонував Україні укласти угоду про постачання критично важливих матеріалів. Пропозицію було озвучено під час візиту до Києва 24 лютого європейського комісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє видання Barrons.

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Високопоставлений європейський чиновник назвав потенційну угоду «безпрограшною» для обох сторін.

Європейський комісар зазначив, що Україна може забезпечити Європу 21 з 30 критично важливих матеріалів. Це може стати основою для взаємовигідного партнерства. Зустріч, на якій було зроблено цю заяву, відбулася у третю річницю повномасштабного вторгнення росії.

«Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо угоди, яка не буде взаємовигідною», — підкреслив європейський комісар.

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