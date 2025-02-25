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25 лютого 2025, 10:01

Грошові перекази в Україну скоротилися на $2 млрд за рік — регулятор

Сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд у 2024 році, порівняно з $11,6 млрд у 2023 році. Про це йдеться в даних НБУ, пише Ліга.

Сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд у 2024 році, порівняно з $11,6 млрд у 2023 році.
Фото: depositphotos

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Скільки перераховано до України

Через платіжні системи переказу грошей (створених як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже $2,5 млрд в еквіваленті. Це на 4,6% менше ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила $267 (2023 року — $256).

З яких країн переказували найбільше

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,8%), Німеччини (10,8%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

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Лідерами за сумою переказів в Україну були три платіжні системи: Western Union — 37,58% усіх переказів, MoneyGram — 19,20%, RIA — 18,33%.

У НБУ зазначають, що саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від низки міжнародних організацій.

Традиційно через платіжні системи переказу коштів у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2024 році ця тенденція збереглася.

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Джерело: Мінфін
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