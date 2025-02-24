Національний банк визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні за результатами їх діяльності у 2024 році. Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, залишається Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України, повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури
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Водночас до категорії важливих платіжних систем віднесено:
- ️«MasterCard», MasterCard International Incorporated, США;
- ️«Visa», Visa International Service Association, США;
- ️«PrivatMoney», АТ КБ «ПриватБанк», Україна;
- ️«NovaPay», ТОВ «НоваПей», Україна;
- ️«Фінансовий світ», ТОВ «Українська платіжна система», Україна.
Порівняно із минулим роком, з переліку важливих вибула платіжна система «Moneycom» від ТОВ «Свіфт Гарант».
Крім того, НБУ підтвердив статус трьох важливих технологічних операторів платіжних послуг:
- ТОВ «ЕйСі ДіСі Процессінг»;
- ПрАТ «Український процесінговий центр»;
- ТОВ «ТАС Лінк».
«Розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайта. До важливих об'єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо», — пояснили у НБУ.
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